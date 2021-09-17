Какие премиальные автомобили и за что эвакуируют чаще всего

Дептранс — то ли отчета ради, то ли устрашения для — опубликовал статистику наиболее часто эвакуируемых автомобилей в люксовом сегменте. Как уже было сказано, лидером «хит-парада» стали машины Mercedes-Benz — 264 случая транспортировки на штрафстоянку.

Второе место застолбили за собой автомобили Porsche, подвергшиеся эвакуации 202 раза. Замыкает тройку лидеров марка BMW, чьи владельцы забирали свои авто со спецотстойников 201 раз. Кстати, именно хозяева баварских машин частенько бросают своих «коней» в неположенных местах без регистрационных знаков. Вторят им и обладатели «Мерседесов».

Среди прочих прегрешений, как несложно догадаться — нарушение правил парковки транспортных средств. В их числе — владельцы Lexus, а также Lamborghini и даже Tesla.