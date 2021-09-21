Почему, продавая авто или байк, нельзя фотографировать их возле гаража

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Владимирской области, двое жителей Нижегородской области по фотографиям из объявления смогли найти хозяйственную постройку, на фоне которой был сфотографирован мотоцикл, и похитили его. Транспортное средство обвиняемые планировали продать, как только стихнет шумиха…

Эта история дает однозначный сигнал: продавая технику, нельзя публиковать фотографии гаража, где она находится! Ведь злоумышленники, просматривая предложения на досках объявлений, могут опознать место хранения байка.

Вообще, в последнее время полиция фиксирует немало краж именно из гаражей: видимо, увести транспорт из тихого гаражного кооператива менее хлопотно, чем угонять авто- или мототехнику на городских улицах.

Впрочем, где бы ни стоял «железный конь», расслабляться нельзя. Ведь, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», даже в кризисные временам у преступников достаточно средств на покупку технологичного «инструмента».