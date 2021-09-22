5 самых угоняемых бюджетных иномарок в России

Похоже, мы снова возвращаемся в эпоху СССР, когда «гремел» рынок «серых» запчастей и «перебитых» автомобилей. Вот и злоумышленники сконцентрировались на кражах машин для массового потребителя.

Так, в последнее время автоворы облюбовали недорогие иномарки преимущественно корейских марок. В их числе — кроссоверы Hyundai Creta и Kia Sportage, более навороченные Hyundai Santa Fe, а также седаны Kia Rio и Hyundai Solaris. Также в группу риска вошли японские кроссоверы Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4.

Впрочем, это не значит, что владельцам машин премиум-класса есть повод расслабиться. В фаворе у преступников по-прежнему изделия Lexus, Mercedes-Benz и BMW.