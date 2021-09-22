Почему и как сервисы онлайн доставки массово «кидают» автовладельцев

Наплыв онлайн заказов в последние пару недель оказался таким мощным, что с их своевременной отработкой не справляется ни магазины, ни курьервские службы. К примеру, хваленый Ozon все чаще не укладывается в заявленные сроки доставки, а мегаразрекламированный «Сбермегамаркет» без всяких извинений и вовсе может выдать оплаченную покупку спустя… неделю! Подобным начал грешить и DHL.

Поток заявок не «вывозят» и таксисты. Например, сервис «Ситимобил» взял за правило не обнаруживать ближайшие к месту заказа автомобили. Причем для обычной поездки на такси водители, пусть и не сразу, но находятся. Естественно, цена-то такой услуги выше, а ехать на машине с шашечками из другого района за меньшие деньги драйверы-курьеры отказываются.

Даже «Яндекс Лавка» стала массово возвращать клиентам деньги, часами не доставляя товары из-за недостатка и чрезмерной занятости курьеров. Что уж там говорить про мелких продавцов, за которыми придется изрядно побегать, чтоб хотя бы вернуть потраченные средства.

Между тем, шквал онлайн заявок неплохо взбудоражил сегмент транспортных перевозок. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» основатель международного сервиса по грузоперевозкам GetTransport.com Александр Сапов, «растущий спрос на доставку увеличивает рентабельность грузовых автомобилей, особенно небольшого и среднего размера». Логистика выросла более, чем в два раза!

Подобный ажиотаж в последний раз наблюдался в канун новогодних праздников, обостренных введением коронавирусных ограничений. И независимые эксперты уверены, что на текущий момент онлайн заказы еще не достигли своего пика. Иначе говоря, вскоре через глобальную «паутину» и вовсе будет сложно что-либо купить, а главное — получить свою покупку.