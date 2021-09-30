Почему внезапно прекратил работу офис ГИБДД на Хорошевском шоссе

Скорее всего, сообщение это — ложное. То ли в городе появился очередной телефонный хулиган, то ли (что еще вероятнее) это дело рук обиженного гайцами водителя.

Террориста, разумеется, найдут и ему придется отвечать по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», за которое, в зависимости от предъявленной ее части злоумышленнику грозит от 200 000 рублей штрафа до 8 лет тюрьмы. Но факт остается фактом — у отечественных автолюбителей больше нет сил терпеть произвол и непрофессионализм сотрудников ГАИ.