В России сократилось количество автомобильных краж, но ненадолго

По информации «Страхового дома ВСК», в период с января по сентябрь количество автомобильных краж по сравнению с аналогичным периодом минувшего года снизилось на 20%. Причем преступники, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», переключились на более дешевые модели.

В фаворе у злоумышленников оказались поделки корейской марки Hyundai, а также исконно русской Lada. Также популярностью у воришек пользуются изделия еще одного корейского бренда Kia.

Любопытно, что среди предпочтений угонщиков числится и грузовая техника. В частности, автомобили ГАЗ и МАЗ. Судя по всему, из-за оживленного интереса у россиян к сегменту большегрузов. Кстати, последнему портал «АвтоВзгляд» даже посвятил целый спецпроект: о том, как и почему развивается грузовой автотранспорт, невзирая на перманентный кризис, можно узнать здесь.