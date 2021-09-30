В России сократилось количество автомобильных краж, но ненадолго

Фото: АвтоВзгляд
Неужели из-за всеобщего подорожания на авторынке спросом перестали пользоваться краденные запчасти и машины целиком? Похоже, что да. Во всяком случае, страховщики зафиксировали 20-процентное сокращение числа угонов в России. Или это затишье перед бурей?
Ефим Розкин

По информации «Страхового дома ВСК», в период с января по сентябрь количество автомобильных краж по сравнению с аналогичным периодом минувшего года снизилось на 20%. Причем преступники, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», переключились на более дешевые модели.

В фаворе у злоумышленников оказались поделки корейской марки Hyundai, а также исконно русской Lada. Также популярностью у воришек пользуются изделия еще одного корейского бренда Kia.

Любопытно, что среди предпочтений угонщиков числится и грузовая техника. В частности, автомобили ГАЗ и МАЗ. Судя по всему, из-за оживленного интереса у россиян к сегменту большегрузов. Кстати, последнему портал «АвтоВзгляд» даже посвятил целый спецпроект: о том, как и почему развивается грузовой автотранспорт, невзирая на перманентный кризис, можно узнать здесь.

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30 сентября 2021
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