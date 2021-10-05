Сколько будет стоить бензин в 2022 году: динамика цен за 15 лет

Если в 2005 году с автовладельцев на заправочных станциях брали около 17 рублей 40 копеек за литр АИ-92 и 18,40₽ — за АИ-95, то спустя три года прайсы увеличились в среднем на 6 рублей. Если кто не знал, да еще и забыл, напомним: в 2008 году литр 92-го стоил в районе 23,80₽, а литр 95-го — 24,80₽. Да, тогда продавцы горючего платили лишь налоги, включая НДПИ и НДС, и цены шли вверх, как бы смешно сейчас это не казалось, настоящим экономическим путем. Инфляция и повышение спроса свое дело делали.

Буквально на рубль подскочила стоимость бензина еще спустя три года. В среднем цены по стране на заправках к началу 2011 года начали колебались на уровне 24,67₽ за литр АИ-92 и 25,97₽ — за литр АИ-95. А дальше понеслось — скажем спасибо введеному тогда акцизу на топливо, крепчающему, что есть мочи. Чего нельзя сказать о стремительно пикирующем рубле.

Добавим сюда повышенный спрос на наше топливо за рубежом и получаем к 2012 году плюс три рубля к ценнику за литр вожделенного бензина. Для примера: розничные прайсы на АИ-92 подскочили до 27,47₽ за литр и до 30,97₽ — за «девяносто пятый».