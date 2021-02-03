Московские АЗС обманывают автомобилистов на тысячу рублей в год

В январе этого года крупные недоливы были зафиксированы на 20-и заправках Москвы и Московской области. Рекорд месяца составил −13,2%! В среднем же недолив по-прежнему держится на незначительной величине, составив в минувшем январе −1,32%. Однако стоит заметить, что даже при таком скромном обмане автомобилист, как подсчитали участники исследования ежегодно переплачивает недобросовестным продавцам топлива почти 1000 рублей,.

— Зимой недоливов стало немного больше из-за нестандартного режима работы ТРК (топливно-раздаточных колонок) и появлением дополнительной ошибки, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» координатор общественного движения «Синие ведерки» и руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Что касается качества, то всего в январе вопросы вызвал бензин на 4-х АЗС из 100 проверенных. С одной стороны, это небольшое число, с другой — для современного автомобиля достаточно один раз заправиться некачественным топливом, чтобы получить повреждения топливной системы автомобиля. Однако незначительные отклонения октанового числа могут быть вызваны погрешностью измерений и этот факт мы тоже, конечно, учитываем. А средняя цена за 1 литр бензина марки АИ-92 в январе 2021 года составила 43,28 рубля, что на 1,4% выше, чем в январе 2020-го года, когда литр 92-го в столичном регионе стоил 42,69 рубля…

Результаты измерений участники исследования традиционно планируют направить в Росстандарт, который отвечает за регулирование розничного топливного рынка в РФ.