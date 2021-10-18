Для покупки новой машины россияне стали занимать у банков по полтора миллиона

В среднем, по данным «РГС Банка», стоимость автокредита выросла до 1 076 000 рублей. При этом если для новых автомобилей показатель составил 1 631 000 целковых, то для подержанных — 797 000. В последнем случае займы «потяжелели» на 34%. Любопытно, что именно «бэушки» чаще покупались при поддержке банков в третьем квартале: на них пришлось 67% всех сделок.

У тех, кто оформлял кредит на автомобиль с пробегом, наибольшим спросом пользовались машины LADA, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan. В сегменте новых «заемных» легковушек рейтинг выглядит чуть иначе — в ТОП-5 вошли марки Kia, Hyundai, Geely, Volkswagen и Skoda.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что власти намерены продлить на будущий год программы льготного автокредитования — в том числе «Первый автомобиль» и «Семейный автомобильный». В 2022-м на реализацию проекта направят 10,3 млрд. рублей. Причем не исключено, что на этот раз поддержка затронет и те модели, что стоят дороже 1,5 млн. «деревянных».