Власти подумывают вернуть льготные автокредиты

Программы поддержки автопрома просуществуют, как минимум, до 2024 года: в следующем году на льготные автокредиты планируется направить 10,3 млрд., в 2023-м — 13,3 млрд., а в 2024-м — еще 13,6 млрд. рублей. Также государство продолжит субсидировать лизинг.

Вдобавок чиновники предложили выдавать льготные автокредиты работникам государственных учреждений стемы образования, а также включить в программу электромобили (скидка 25%). Кроме того, не исключено, что поддержка затронет авто дороже 1,5 млн. рублей.

Впрочем, в Минпромтроге еще раздумывают, надо ли запускать все это сразу после наступления нового года — сначала надо оценить ситуацию на раскаленном сверх всякой меры рынке… И лишние вливания из бюджета лишь ухудшат ситуацию.

Кстати, глобальное подорожание на авторынке отбивает у россиян желание смотреть в сторону новенького «железного коня». Ажиотаж спадает, рынок — ложится в спячку. Зато рванул спрос на услуги… по предоставлению машин в прокат.