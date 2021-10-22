Грибники нашли посреди леса застрявшего дальнобойщика

В лесу незадачливый дальнобойщик провел двое суток — с пятницы по воскресенье. В субботу утром его заметили две женщины, что собирали грибы: они вызывали подмогу, но вытащить севший на раму автопоезд не удалось даже двумя мощными тракторами. В воскресенье прибыл третий трактор, и уже силами этой тройки «фуру» высвободили из песчаного плена.

К слову, о спасении грузовика один из жителей польской деревни, что принимал непосредственное участие во всей этой эпопее, даже снял 30-минутный видеоролик, который выложил на Youtube.

И продолжая тему «дальнего боя». Как известно, Британию захлестнула «бензиновая паника» — многие заправки ограничили продажи бензина из-за банальной нехватки водителей бензовозов. И в этом отчасти оказались виноваты российские дальнобойщики.