Грузовик сбил самокатчика, котороый ругался с мотоциклистом

В то время, как мотоциклист отчитывал самокатчика, водитель грузовика решил объехать остановившийся мотоцикл справа — как раз там, где стоял владелец средства индивидуальной мобильности. К счастью, последний после наезда грузовой машины остался жив — его госпитализировали в ближайшую больницу с различными травмами.

Вообще, электросамокат — это быстро, весело и, как показывает практика, очень опасно как для окружающих, так и для самого «пилота» двухколесного транспорта. Из-за того, что сейчас они, с точки зрения закона, считаются пешеходами, с ними не может справиться даже придорожная полиция.

Более того: самокатчики нагло и безнаказанно издеваются над патрулями ГИБДД, в чем убедился портал «АвтоВзгляд».