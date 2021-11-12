33 страны утвердили дату окончания эпохи ДВС, но Германия выступила против

Совместное заявление от имени автопроизводителей прлписали GM, Ford, Daimler, Volvo, Jaguar Land Rover и китайский концерн BYD. В список стран, готовых принудительно завершить полуторавековую историю поршневых машин, вошли Великобритания, Индия, Австрия, Польша, Канада, Турцию и многие другие — по их мнению, отправить ДВС на свалку истории нужно до 2035 года.

А вот представители Германии неожиданно не стали подписывать совместную декларацию! Немецкие власти согласны, что автомобили будущего должны иметь нулевой уровень выбросов, однако просят уточнить: можно ли считать таковыми ДВС, работающие на синтетических видах топлива, полученного из возобновляемых источников?

В министерстве транспорта ФРГ заявили, что считают необходимым сохранить преимущества технологии внутреннего сгорания горючего. Тем более, что при переводе моторов на те самые синтетические виды топлива, транспорт становится климатически нейтральным.

В общем, если через 20 лет мировой автопром продолжит выпускать ДВС, этому мы будем обязаны исключительно немцам, которые уверены, что поршневым агрегатам еще можно пожить. Но для этого придется отказаться от привычных бензина и дизтоплива.