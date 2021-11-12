Ошинеть можно: что все водители знают и не знают о покрышках

Но вы когда-нибудь слышали, чтобы люди между собой обсуждали: а не пора ли переобуться? Чтоб это звучало в частных разговорах, обсуждалось секретаршами на ресепшен, звучало в телефоне от друзей и чтоб лично вас дергали за рукав — когда же? Для нормального обывателя проблема сезонных покрышек стоит рядом с офисным вопросом: обедать идем? Как и с кем сходить поесть, что выбрать из еды и во что это обойдется — обычная картинка повседневности. По значению располагается в ряду таких же ежедневных банальностей: брюки или джинсы, кроссовки или ботинки, куртку или пальто?

Но в СМИ не случается истерии обсуждения одежды по сезону. Эксперты помалкивают, не оповещая население о необходимости срочно надеть шапки. Журналисты не берут интервью у специалистов с указанием даты перехода на пальто, тем более не усугубляя натиск советами про капюшон — лучше с ним или без него.

Но публика как-то справляется сама. Достает вещи по сезону без телепрограммы про валенки и галоши, борщ ест не дожидаясь интервью с шеф-поваром по радио, а про зимнее или летнее одеяло и подавно не спрашивает. Как ты одет, что ел, куда идешь — никого не волнует. И советы, подсказки и экспертные мнения не только отсутствуют, но и опасны, поскольку могут нечаянно прилететь рецензирующим кулаком в лицо заботливого специалиста. Зато про резину два раза в год необходимо объясниться, поведать, научить.

В стране осень постепенно переходит в зиму. Выпадает снег. Валенки, ушанки, зимнюю резину мы достаем сами и без подсказок. Когда по весне потеплеет, сами все вернем в шкафы и на полки, перейдя на легкое, удобное, по сезону.