Россияне массово влезают в долги ради покупки подержанных авто

Фото: multimedia-import.se.
Нынешний октябрь оказался революционным для российской кредитной системы: впервые в истории число запросов на кредиты на подержанные машины превысило число заявок на новые автомобили. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», соотношение составило 402 800 против 328 600 обращений.
Алексей Кованов

На самом деле, в этом нет ничего удивительного. Учитывая дефицит новых автомобилей, а также неумную жадность дилеров, россияне банально обратили свое внимание на куда более демократичный рынок секонд-хенда. Для справки: до пандемии количество заявок на новенькую технику превышало спрос на «бэушки» более чем втрое! Такие данные приводят «Известия», ссылаясь на информацию от Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом банки и автосалоны быстро подстроились под изменившийся рынок. Если раньше многие кредитные организации банально не хотели кредитовать покупку техники с пробегом, то сейчас появилось множество предложения для любителей подержанных авто.

Что касается предложений без пробега, то мы уже смирились с тем, что дилеры предлагают нам и без того неприлично прибавившие в стоимости автомобили с дорогим дополнительным оборудованием… Но не меньше они стали просить и за саму установку «допов».

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24 ноября 2021
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