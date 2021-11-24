Россияне массово влезают в долги ради покупки подержанных авто

На самом деле, в этом нет ничего удивительного. Учитывая дефицит новых автомобилей, а также неумную жадность дилеров, россияне банально обратили свое внимание на куда более демократичный рынок секонд-хенда. Для справки: до пандемии количество заявок на новенькую технику превышало спрос на «бэушки» более чем втрое! Такие данные приводят «Известия», ссылаясь на информацию от Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом банки и автосалоны быстро подстроились под изменившийся рынок. Если раньше многие кредитные организации банально не хотели кредитовать покупку техники с пробегом, то сейчас появилось множество предложения для любителей подержанных авто.

Что касается предложений без пробега, то мы уже смирились с тем, что дилеры предлагают нам и без того неприлично прибавившие в стоимости автомобили с дорогим дополнительным оборудованием… Но не меньше они стали просить и за саму установку «допов».