В России стало проще составить договор купли-продажи автомобиля

Форма для заполнения договора, в которую можно удобно внести данные транспортного средства и информацию о продавце и покупателе доступна на сайте Авито. Внести данные в форму можно напрямую на сайте или офлайн, загрузив пустой шаблон договора.

Кроме того, пользователи, разместившие объявления о продаже на Авито Авто, смогут скачать договор купли-продажи с частично заполненными данными о транспортном средстве из карточки своего объявления. Марка автомобиля, VIN-номер и мощность будут внесены автоматически.

Добавим, что разобраться в юридических тонкостях оформления сделки бывает непросто — особенно тем, кто выбирает первый автомобиль или впервые продает транспортное средство. Появление же такого сервиса сделает совершение сделок проще и безопаснее.

«Мы создали удобный шаблон договора купли-продажи, который упростит процедуру оформления сделки. Как один из лидирующих онлайн-сервисов для выбора автомобиля, Авито Авто стремится повышать прозрачность рынка в целом», — отметила порталу «АвтоВзгляд» Мария Осипова, Руководитель продукта кластера Авто в Авито.

Кстати, воспользоваться шаблоном договора можно не только для оформления сделки на Авито Авто — форму может скачать на сайте абсолютно любой покупатель или продавец.