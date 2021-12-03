Таксисты занимались кражами чугуна, попавшись на канализационных люках

Ворами оказались двое жителя райцентра: оба работали таксистами, были знакомы, но при этом воровали крышки коллекторов не совеместно, а по отдельности. Выезжая на вызовы, мужчины присматривали будущую добычу, а потом возвращались за ней, всего совершив более 10 краж государственного и личного имущества. В отношении одного из оршанцев возбуждены уголовные дела, а в отношении другого проводится проверка.

Надо заметить, что массовые кражи канализационных люков начались и в России. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», подобные случаи зафиксированы во многих городах нашей страны, включая Бийск, Челябинск, Омск, Оренбурге и Ставрополе.

А еще любители легкой наживы оценили, как можно зарабатывать быстрые деньги, вырезая каталитические нейтрализаторы из чужих машин. Судя по свежим полицейским сводкам, эпидемия воровства «каталиков» не просто не утихла, а вышла на новый уровень.