Когда на российских дорогах перестанут гибнуть дети

Напомним, что учебно-методические центры были развернуты 5 лет назад по поручению Владимира Путина. Этим занималась Госавтоинспекция, которую поддержали Российский союз автостраховщиков (РСА), Министерство просвещения и экспертный центр «Движение без опасности».

Отличительной особенностью проекта стали мобильные автогородки с фирменным названием «Лаборатория безопасности», оснащенные специализированным оборудованием, которое позволяет моделировать дорожные ситуации и эффективно обучать детей безопасному поведению на дорогах.

Ярко-оранжевые автобусы выезжают в любой населенный пункт России, что позволяет достичь максимально широкой географии охвата и высокого уровня эффективности.

Так, за время реализации программы число погибших в авариях детей сократилось на 27%. В абсолютных цифрах снижение уровня детской смертности в результате ДТП составило 710 погибших в 2016 году против 522 в 2020 году.

Напомним, что сегодня за перевозку детей без детского автокресла полагается внушительный штраф в 3000 рублей. Правда, большинство родителей применяет этот аксессуар не только из-за санкций, но и следуя здравому смыслу. Как россияне выбирают кресла, выяснили эксперты портала «АвтоВзгляд».