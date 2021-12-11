Власти готовят очередное подорожание городских парковок

С идеей, что мы «мало платим» за парковки, выступил идеолог движения «Пробок.нет» г-н Шумский, которому москвичи обязаны появлением парклетов на месте парковочных мест, якобы не востребованных автомобилистами. Сейчас на портале «Активный гражданин» как раз идет голосование на счет того, нужны ли нам открытые веранды на проезжей части круглый год или стоит ограничиться ими только в летний сезон.

Вопрос о том, нужны ли парклеты вместо парковок, даже не ставится. А зря. Ведь если кто-то забыл, именно дефицит парковочных мест из года в год «вынуждает» власти столицы повышать стоимость часа парковки во благо трудящихся.

Изначально обещавшая не расползтись за пределы Бульварного кольца платная парковка, как мы знаем, уже шагнула далеко за МКАД. Появление там же парклетов, которые жителям, скажем, Северного Бутова нужнее парковок — вопрос времени (разумеется, по просьбам «активных граждан»). Мир взял курс на «зеленую» повестку, за которую заплатят все, но жители нашей страны заплатят за нее, кроме прочего, еще и до крови стертыми ногами, которыми придется много и очень много ходить пешком. Так как делать удобно людям никто не планирует, но разнарядку на реализацию эко-трендов выполнять будут ударными темпами.