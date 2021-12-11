Власти готовят очередное подорожание городских парковок

С идеей, что мы «мало платим» за парковки, выступил идеолог движения «Пробок.нет» г-н Шумский, которому москвичи обязаны появлением парклетов на месте парковочных мест, якобы не востребованных автомобилистами. Сейчас на портале «Активный гражданин» как раз идет голосование на счет того, нужны ли нам открытые веранды на проезжей части круглый год или стоит ограничиться ими только в летний сезон.
Вопрос о том, нужны ли парклеты вместо парковок, даже не ставится. А зря. Ведь если кто-то забыл, именно дефицит парковочных мест из года в год «вынуждает» власти столицы повышать стоимость часа парковки во благо трудящихся.
Изначально обещавшая не расползтись за пределы Бульварного кольца платная парковка, как мы знаем, уже шагнула далеко за МКАД. Появление там же парклетов, которые жителям, скажем, Северного Бутова нужнее парковок — вопрос времени (разумеется, по просьбам «активных граждан»). Мир взял курс на «зеленую» повестку, за которую заплатят все, но жители нашей страны заплатят за нее, кроме прочего, еще и до крови стертыми ногами, которыми придется много и очень много ходить пешком. Так как делать удобно людям никто не планирует, но разнарядку на реализацию эко-трендов выполнять будут ударными темпами.
– Видимо, таким замысловатым способом нам пытаются намекнуть на привлекательность электромобилей, которые в случае подорожания парковок станут наиболее выгодным видом личного транспорта в столице, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Однако не стоит забывать, что для настоящего стимулирования использования электроавто в городе нужно не только обеспечить бесплатную парковку для экологических видов транспорта.
Парковочные места в центре, которые зарабатывают вдвое больше, чем средний житель России за месяц, можно и нужно оборудовать современными скоростными зарядными устройствами — это может себе позволить (так как зарабатывает) каждое платное место в столице.
А пока об этом не идет даже речи, все эти разговоры про подорожание парковок в Москве — снова лишь про дополнительный налог на владение машиной, и совсем не про заботу об удобстве людей или об экологии…
Так и живем. Пока в значительно более развитой в плане общественного транспорта Великобритании каждый новый дом, супермаркет, офис и прочие здания будут оборудовать электрическим розетками, чтобы люди активнее пересаживались на электромобили, в России будут сурово уничтожать парковки, устраивая на них веранды в сугробах, цирки с конями, коворкинги для моржей, не забывая повышать цены на оставшиеся парковочные места.
Которые традиционно будут финансово доступны только наиболее обеспеченным горожанам — депутатам, чиновникам, олигархам, топ-менеджерам корпораций и членам их семей. А остальные сорок минут на морозе трамвайчика подождут.