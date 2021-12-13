Россию ждет жесткий дефицит зимней солярки

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», выпуск заменителей солярки снижается из-за новых подходов налоговых органов, которые отныне требуют доплатить акциз, если зимнее ДТ производится путем смешивания летнего топлива и авиационного керосина.До сих пор независимые компании не платили акциз при смешивании компонентов, а теперь — платят.

— Сейчас с компаундированием летнего топлива керосином ведется борьба на разных уровнях и разными структурами — от налоговой службы до структур государственного надзора и контроля, а заменить эти объемы нечем, — прокомментировал ситуацию «Газете.ру» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

В итоге, оптовые цены на дизтопливо выросли на конец сентября почти на 30%. И если крупные игроки нефтяного рынка имеют возможность переносить «центр прибыли» на другие виды деятельности, то независимая розница находится в самом тяжелом положении. Что, разумеется, грозит не только ростом розничных цен, но и появлением контрафакта.

Между тем, чиновники самого разного уровня на протяжении всего года обещали одно: бензин и дизтопливо не будут дорожать быстрее инфляции. Но если посмотреть на свежие данные Росстата, датированные 6 декабря, обещания власть имущих оказались далеки от реальности. Так, с начала года автомобильное топливо «потяжелело» на 9,3%, превысив инфляцию, которая составила 7,57%.