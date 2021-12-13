Россию ждет жесткий дефицит зимней солярки

Фото: centr-fuel.ru.
В России для производства зимнего дизтоплива хронически не хватает мощностей на нефтеперерабатывающих заводах — этот факт нефтяники повторяют на протяжении многих лет. В этом году, как выяснил портал «АвтоВзгляд», ситуация только ухудшилась, поскольку контролирующие органы начали активную борьбу против «заменителей» зимней солярки.
Алексей Кованов

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», выпуск заменителей солярки снижается из-за новых подходов налоговых органов, которые отныне требуют доплатить акциз, если зимнее ДТ производится путем смешивания летнего топлива и авиационного керосина.До сих пор независимые компании не платили акциз при смешивании компонентов, а теперь — платят.

— Сейчас с компаундированием летнего топлива керосином ведется борьба на разных уровнях и разными структурами — от налоговой службы до структур государственного надзора и контроля, а заменить эти объемы нечем, — прокомментировал ситуацию «Газете.ру» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

В итоге, оптовые цены на дизтопливо выросли на конец сентября почти на 30%. И если крупные игроки нефтяного рынка имеют возможность переносить «центр прибыли» на другие виды деятельности, то независимая розница находится в самом тяжелом положении. Что, разумеется, грозит не только ростом розничных цен, но и появлением контрафакта.

Между тем, чиновники самого разного уровня на протяжении всего года обещали одно: бензин и дизтопливо не будут дорожать быстрее инфляции. Но если посмотреть на свежие данные Росстата, датированные 6 декабря, обещания власть имущих оказались далеки от реальности. Так, с начала года автомобильное топливо «потяжелело» на 9,3%, превысив инфляцию, которая составила 7,57%.

цены на топливо, дизельное топливо
13 декабря 2021
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