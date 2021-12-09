Тяжелое топливо: как сберечь дизельный автомобиль зимой

Мало кто из современников, научившихся заливать горючее и незамерзайку и отдавших обслуживание авто на откуп специалистам, догадывается, что в машине зачастую не один, а два топливных насоса. Тот, который находится в топливном баке, является подкачным, то есть суппортирующим, а вершину иерархии занимает ТНВД — топливный насос высокого давления. Он устанавливается на бензиновые, но чаще — именно на дизельные ДВС. Ведь мотору на тяжелом топливе особенно важно точное дозирование и высокое давление в системе, которые, собственно, и обеспечиваются ТНВД.
Дизельная магистраль работает под чудовищными нагрузками, ведь в конечном итоге солярка должна попасть в цилиндры мириадами мельчайших капель. Возможно, это исключительно за счет давления, которое и создается двумя насосами.
Более того, ТНВД еще должен точнейшим образом дозировать подачу топливо-воздушной смеси. Узел сложный, нагруженный, и оттого особо страдающий от проказ погоды и горючего. Можно поговорить и про плунжерную пару, и про кулачковый вал, и про клапана с пружинами, но нас больше всего интересуют канавки для подачи топлива.
Как мы знаем, при падении температуры ниже нуля, в дизельном топливе начинают кристаллизоваться парафины, которые в теплое время года просто растворены в горючем. Чем ниже температура — тем гуще топливо. Первый «удар» принимает на себя подкачной насос в топливном баке — его фильтр начинает забиваться, насос, поддерживая давление в системе, вынужден работать «на износ». Срок службы узла сокращается в геометрической прогрессии. Впрочем, ресурс у насоса действительно большой, может и переживет.
Однако стоит вспомнить и про ТНВД, который в силу компактности — ведь он размещается под капотом, где много места нет уже лет 30 — оборудован крайне узкими, словно вены, каналами. Когда кристаллы парафина попадают туда, узел, с завода работающий на повышенных нагрузках, начинает разрушать сам себя с утроенной скоростью. А это уже дорогостоящая беда.
В крупных городах риск попасть на «летнюю» или межсезонную солярку невысок, но выехав в пригород или попав в глубинку, шанс нарваться на не подготовленное к морозам дизельное топливо или вообще «печник» существенно возрастает. Многие скоро поедут на юг, спасибо новогодним каникулам, но ведь там зимнего топлива, бывает, днем с огнем не сыскать! И как потом ехать домой, спрашивается?
Чтобы защитить ТНВД от повышенной нагрузки и предостеречь кристаллизацию парафинов в дизельном топливе, нужно заранее залить в бак специальный депрессорный состав — антигель.
Например, антигель от ASTROhim позволяет не только предотвратить слипание парафинов в крупные комки, которые и наносят серьезнейший урон топливной аппаратуре, но и предотвратить расслоение топлива.
Состав создан из немецкого сырья Basf и адаптирован для нашей зимы и, что наиболее важно, для нашего горючего. Добавляется прямо в бак перед очередной заправкой, перемешивается с топливом и защищает дизельный автомобиль от последствий сильного понижения температуры окружающей среды.
Кстати, в составе «Астрохимовского» антигеля также есть смазывающие компоненты, которые позволят существенно продлить срок службы топливных узлов и агрегатов, в том числе топливному насосу высокого давления. Тому самому ТНВД, от которого зависит работа топливной системы дизельного автомобиля.