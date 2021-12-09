Тяжелое топливо: как сберечь дизельный автомобиль зимой

Мало кто из современников, научившихся заливать горючее и незамерзайку и отдавших обслуживание авто на откуп специалистам, догадывается, что в машине зачастую не один, а два топливных насоса. Тот, который находится в топливном баке, является подкачным, то есть суппортирующим, а вершину иерархии занимает ТНВД — топливный насос высокого давления. Он устанавливается на бензиновые, но чаще — именно на дизельные ДВС. Ведь мотору на тяжелом топливе особенно важно точное дозирование и высокое давление в системе, которые, собственно, и обеспечиваются ТНВД.

Дизельная магистраль работает под чудовищными нагрузками, ведь в конечном итоге солярка должна попасть в цилиндры мириадами мельчайших капель. Возможно, это исключительно за счет давления, которое и создается двумя насосами.

Более того, ТНВД еще должен точнейшим образом дозировать подачу топливо-воздушной смеси. Узел сложный, нагруженный, и оттого особо страдающий от проказ погоды и горючего. Можно поговорить и про плунжерную пару, и про кулачковый вал, и про клапана с пружинами, но нас больше всего интересуют канавки для подачи топлива.