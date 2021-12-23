Президент «Группы ГАЗ» поздравил команду «АвтоВзгляда» с первым юбилеем

Своим поздравлением и словами благодарности порадовал редакцию топового автопортала страны президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин:

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