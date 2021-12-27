Куда на своих автомобилях массово поедут россияне на новогодних каникулах

Согласно опросу, проведенному аналитиками Auto.Mail, 53% россиян даже не планировали в этом году какие-либо поездки. Хотя и 47% респондентов все же отправятся в небольшие путешествия по Необъятной, в большей степени связанные с посещением родственников в других регионах.

Из 3500 опрошенных всего 14% намерены уехать на отдых за рубеж, а 86% придется довольствоваться вояжем внутри страны. При этом абсолютное большинство планирует использовать для этого собственный автомобиль. Если точнее, то рулить на праздниках намерено 76% человек, принявших участие в опросе.

Самолет для путешествий выбрали 15% респондентов, поезд — 7% и всего лишь 2% — каршеринг.