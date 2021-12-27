Сколько тратят российские автовладельцы на подарки к Новому году

Согласно результатам исследования, инициированного мультисервисным оператором логистических услуг ПЭК совсместно с HH.ru, большинство россиян готовы потратить на новогодний подарок не более 2000 рублей. При этом 60% принявших участие в опросе подчеркнули, что своим коллегам по работе и вовсе не будут дарить какие-либо подарки, а 38% респондентов сделают это по желанию.

Свыше 4000 рублей намерены потратить на презенты коллегам к Новому году 14% опрошенных, а не более 1000 рублей — 46%. При этом для родных и близких 47% россиян легко расстанутся с 5000 рублей, 18% могут себе позволить расход от 2 до 4 тысяч, 14% — до 2000 рублей. В любом случае, без подарков не останутся друзья и родственники в 81% случаях.

Свыше половины респондентов — 53% — купят подарки онлайн, 32% — в «живом» магазине, а 15% пока еще не знают, где и как они будут приобретать гостинцы для родственников и друзей. Главное, чтобы они были подарены ровно в срок — за это проголосовали 36% человек. А 51% принявших участие в исследовании планируют презентовать подарки лично.

Стоит добавить, что в опросе приняли участие без малого 2000 россиян, 49% из них — представители мужского пола.