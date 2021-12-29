Мужчина угнал автобус с автостанции, так как «спешил» домой

27-летний ранее судимый житель Дзержинского района Минской области приехал к другу в город Ляховичи. Там приятели отметили встречу не только крепким рукопожатием, но и бутылочкой (а, может быть, даже не одной) крепкого напитка. Правда, в ночи гость решил, что пора знать честь и направился в сторону местной автостанции.

На удивление, станция оказалась закрыта, а отправление ближайшего автобуса было назначено только на утро… Поэтому мужчина и решил добираться до дома сам: для этого он открыл дверь одного из припаркованных автобусов, завел двигатель и отправился в поездку.

Поездка прошла благополучно. Отмахав около 120 километров за рулем угнанного автобуса, белорус припарковал машину на одной из улиц родного Дзержинска и отправился домой отдыхать. Где его и задержали сотрудники милиции.

И хотя автобус был найден в полностью исправном состоянии, любителю ночных поездок теперь грозит до 6 лет лишения свободы по статье «Угон». Тем более, что ранее гражданин уже привлекался к уголовной отвественности.

И продолжая тему. Тихвинская межрайонная больница понесла невосполнимую потерю: с территории медпункта неожиданно исчез огромный «Газон Next», служивший мобильным пунктом вакцинации. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает историю загадочного исчезноваения.