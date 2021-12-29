Россияне массово облюбовали каршеринг для новогодних корпоративов

Фото: АвтоВзгляд
В канун Нового года спрос на шеринг автомобилей растет, как на дрожжах. Главное, чтобы под воздействием этих самых «дрожжей» на арендованных авто не ездили их пользователи. Дело в том, что чаще всего клиенты раскатывают на каршеринге по ресторанам и кафе. Что ж, самое время для корпоративов.
Мирон Горин

Среднее время использования автомобиля увеличилось до 50—60 минут, причем чаще всего пользователи каршеринга ездят на арендованных машинах в торговые центры, пункты выдачи интернет-заказов, салоны красоты и, конечно же, питейные заведения. Еще бы, ведь празднование Нового года никто не отменял, а доехать до места сабантуя проще и дешевле всего именно на шеринговом авто.

Главное, чтобы после вечеринки «юзеры» не садились за руль в состоянии алкгольного опьянения, подвергая опасности других участников дорожного движения и не только. Впрочем, придорожные полицейские тоже не дремлют. Предновогодние рейды — обязательная практика ГИБДД, чьи сотрудники с радостью насшибают «палок» или деньжат (нужное — подчеркнуть).

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители «Делимобиль», в предновогодние дни на 15% выросла женская аудитория каршеринга, а также повышенную активность проявили клиенты старше 40 лет. Кроме того, увеличилось количество загородных и даже междугородних поездок. Чаще всего пользователи отправляются к местам отдыха — в парки, отели и пансионаты. Уверены, что неподалеку от праздничных локаций будут пастись и бдительные экипажи ГИБДД.

безопасность дорожного движения, каршеринг
30 декабря 2021
212