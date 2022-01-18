Новый суд над Эдвардом Билом начнется 24 января

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Московская прокуратура сообщила, что столичный Пресненский суд назначил новое рассмотрение уголовного дела блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля) на 24 января 2022 года. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

— Суд назначил судебное заседание по уголовному делу в отношении Эдуарда Биля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), в общем порядке судебного разбирательства на 24 января 2022 года. Судом отказано в ходатайстве Биля о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, — говорится в сообщении московской прокуратуры.

Напомним, что 1 апреля 2020 года Эдвард Бил устроил ДТП на Садовом кольце в районе Смоленской площади в Москве. Его незарегистрированная в ГИБДД Audi вылетела на полосу встречного движения и протаранила несколько машин, включая Volkswagen Polo под управлением сотрудницы Госдумы Марии Артемовой. Женщина получила в аварии тяжелые травмы, но выжила. Позднее Билл возместил ей ущерб, выплатив денежную компенсацию. С учетом этого обстоятельства, Пресненский суд, рассматривавший тогда дело блогера, приговорил последнего к двум годам ограничения свободы и лишению «прав» на три года. Прокуратура обжаловала этот приговор, посчитав его слишком мягким. Второй кассационный суд в середине декабря 2021 года удовлетворил ходатайство надзорного ведомства, отменив приговор Эдварду Билу и направив его дело на новое рассмотрение.

суд, ПДД, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, прокуратура, автоуголовка, уголовный кодекс
18 января 2022
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