Новый суд над Эдвардом Билом начнется 24 января

— Суд назначил судебное заседание по уголовному делу в отношении Эдуарда Биля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), в общем порядке судебного разбирательства на 24 января 2022 года. Судом отказано в ходатайстве Биля о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, — говорится в сообщении московской прокуратуры.

Напомним, что 1 апреля 2020 года Эдвард Бил устроил ДТП на Садовом кольце в районе Смоленской площади в Москве. Его незарегистрированная в ГИБДД Audi вылетела на полосу встречного движения и протаранила несколько машин, включая Volkswagen Polo под управлением сотрудницы Госдумы Марии Артемовой. Женщина получила в аварии тяжелые травмы, но выжила. Позднее Билл возместил ей ущерб, выплатив денежную компенсацию. С учетом этого обстоятельства, Пресненский суд, рассматривавший тогда дело блогера, приговорил последнего к двум годам ограничения свободы и лишению «прав» на три года. Прокуратура обжаловала этот приговор, посчитав его слишком мягким. Второй кассационный суд в середине декабря 2021 года удовлетворил ходатайство надзорного ведомства, отменив приговор Эдварду Билу и направив его дело на новое рассмотрение.