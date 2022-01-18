Петарды, вандалы и снегоуборщики: названы главные враги припаркованных автомобилей

Те столичные автомобилисты, кто не оставлял автомобили на охраняемых паркингахбольше всего опасались повреждений пиротехникой — 58% опрошенных или вандалами — 32%. Еще 10% респондентов беспокоились из-за возможного урона при падения льда или снега, а также — от работы снегоуборочной техники.

При этом, как показал опрос ГК «АвтоСпецЦентр», в целом женщины больше переживали за возможные внешние повреждения — 60%, а 90% мужчин опасались угона.

И продолжая «парковочную» тему. Процесс обжалования штрафа — будь то «письмо счастья» из ГИБДД, МАДИ или АМПП — редко протекает легко и «безболезненно». Как правило, на ожесточенные споры с госструктурами, призванными поддерживать порядок на дорогах и парковках, у автовладельцев уходят месяцы, а то и годы.

Иным счастливчикам, прошедшим все круги судебного ада, таки удается добиться справедливости. Вернее, удавалось. Теперь же шансы «отбодаться» крайне минимальны, и вот почему.