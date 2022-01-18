Петарды, вандалы и снегоуборщики: названы главные враги припаркованных автомобилей

Фото: forums.nasioc.com.
Власти Москвы на время новогодних праздников сделали бесплатными парковки на всех улицах столицы (кроме тех, которые оснащены шлагбаумами). Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», со спокойным сердцем оставить личный транспорт на городских улицах решились не все жители и гости Первопрестольной.
Алексей Кованов

Те столичные автомобилисты, кто не оставлял автомобили на охраняемых паркингахбольше всего опасались повреждений пиротехникой — 58% опрошенных или вандалами — 32%. Еще 10% респондентов беспокоились из-за возможного урона при падения льда или снега, а также — от работы снегоуборочной техники.

При этом, как показал опрос ГК «АвтоСпецЦентр», в целом женщины больше переживали за возможные внешние повреждения — 60%, а 90% мужчин опасались угона.

И продолжая «парковочную» тему. Процесс обжалования штрафа — будь то «письмо счастья» из ГИБДД, МАДИ или АМПП — редко протекает легко и «безболезненно». Как правило, на ожесточенные споры с госструктурами, призванными поддерживать порядок на дорогах и парковках, у автовладельцев уходят месяцы, а то и годы.

Иным счастливчикам, прошедшим все круги судебного ада, таки удается добиться справедливости. Вернее, удавалось. Теперь же шансы «отбодаться» крайне минимальны, и вот почему.

парковка
18 января 2022
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