Шнуром по репутации: как эффективно наказать чиновника за нечищенные дороги

Судя по дальнейшим событиям, г-н Беглов среагировал на шнуровский памфлет тупо и примитивно. Он обиделся и долго топал ногами. В его губернаторском мире никто не смеет заслонять собственное сияние. По косвенным признакам видно, что Шнурову попытались устроить неприятности и обозначили перспективу быть обвиненным в алкоголизме и лишить прописки.
Шнуров ответил еще быстрее и сильнее, чем можно было предположить. Тем более, что никто не ждал ответа. После вельможного окрика полагается утереться и уползти в сторону, а не устраивать контрудар мощнее прежнего. Вторая песня — «Покаянная», она же «My love Беглов" — отхлестала губернатора циничнее и злее первой.
И в ней коренной петербуржец Шнуров очень сатирично попросил 'лимитчика» Беглова, понаехавшего в СПб из Баку, не лишать певца «звания Петербуржца». Губернатор города стал всероссийским посмешищем.
В нашей жизни рецензировать деятельность вельмож невозможно. Оценивать Беглова дозволено только одному человеку в стране. Оказалось, что двоим. Как губернатору Санкт-Петербурга ответить певцу, чтоб не вляпаться еще раз? Судя по всему, ему шепнули: ты не лимитчик, кончай комплексовать, вспомни, что твой город — Европа.
Тут же был предъявлен председатель местного законодательного собрания гражданин Бельский с транспортной реформой. Срочное наказание водителей за песни Шнурова логично и в духе времени, как и бомбардировка Воронежа. К тому же притеснение автомобилистов кажется очень европейским и явно цивилизованным.
Реформа обычная, как в Москве и остальных городах страны — надо сделать жизнь невыносимой для одних граждан за счет других. Советская власть этот сценарий использовала многократно: пролетариат накормили крестьянами, горожанам позволили жить за счет селян, дорогую промышленность создали бесплатными заключенными и т. д.
В СПб обошлись без фантазии и пообещали привычные репрессии: центр города должен стать дорогим и, желательно, недоступным для автомобилистов. Транспортный поток в центре обязан упасть с 61% до 18%. Скорость по городу — не выше 30 км/ч. Въезд в центр — платный. И непременно расширить зону. Зону платной парковки.
В целом, ответ власти очень похож на привычку брать мирное население в заложники. ВЧК Петрограда была в этом деле весьма умелой. Вполне возможно, что если Шнуров не прекратит очернять светлейший облик градоначальника, накажут не только водителей, но и пешеходов.