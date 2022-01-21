Шнуром по репутации: как эффективно наказать чиновника за нечищенные дороги

Судя по дальнейшим событиям, г-н Беглов среагировал на шнуровский памфлет тупо и примитивно. Он обиделся и долго топал ногами. В его губернаторском мире никто не смеет заслонять собственное сияние. По косвенным признакам видно, что Шнурову попытались устроить неприятности и обозначили перспективу быть обвиненным в алкоголизме и лишить прописки.

Шнуров ответил еще быстрее и сильнее, чем можно было предположить. Тем более, что никто не ждал ответа. После вельможного окрика полагается утереться и уползти в сторону, а не устраивать контрудар мощнее прежнего. Вторая песня — «Покаянная», она же «My love Беглов" — отхлестала губернатора циничнее и злее первой.

И в ней коренной петербуржец Шнуров очень сатирично попросил 'лимитчика» Беглова, понаехавшего в СПб из Баку, не лишать певца «звания Петербуржца». Губернатор города стал всероссийским посмешищем.