Кто и как разгромил мосты и ТТК в столице

Дыры и колейность почти везде, особенно на свежеотремонтированных участках — так москвичи охарактеризовали общее состояние дорог в столице. Участники опроса отмечают, что снежный покров и лужи сейчас мешают оценить качество покрытия и часто становятся причиной попадания авто в яму там, где ее совсем не ожидаешь. Опрос автора этой статьи в мессенджере, где были заданы общие вопросы о качестве дорог в городе, показал, что 55% из более чем тысячи респондентов отмечают его существенное ухудшение и лишь 8% считают его удовлетворительным, а один процент — даже отличным.

– Колейность на МКАД уже опасная. И вообще создается впечатление, что асфальт при оттепелях тает, — отметила автовладелица Лара Климова.

– Особенно сильная колея на участке от Боровского до Калужского шоссе, уточнила другая участница опроса Мила Белая. Также есть проблемы на участках МКАД с 68 по 72 км в обе стороны, в районе Белой дачи, от Рублевского до Волоколамского шоссе, в районе Лосиного острова.

Но хуже всего дело обстоит на Третьем транспортном кольце, где риск «убить» подвеску подстерегает автомобилистов буквально повсюду. Особо опасным в плане ям и неровностей большинство респондентов признали участок, проходящий через Москва-реку в районе станции метро «Тульская», эстакаду от Шоссе Энтузиастов до Нижегородской улицы, от Савеловской эстакады до съезда на Кутузовский проспект, весь участок от Автозаводского моста до Чурской эстакады, съезд с Севастопольского проспекта, участок от улицы Шереметьевской в сторону Дмитровского шоссе.