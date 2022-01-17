Кто и как разгромил мосты и ТТК в столице

Дыры и колейность почти везде, особенно на свежеотремонтированных участках — так москвичи охарактеризовали общее состояние дорог в столице. Участники опроса отмечают, что снежный покров и лужи сейчас мешают оценить качество покрытия и часто становятся причиной попадания авто в яму там, где ее совсем не ожидаешь. Опрос автора этой статьи в мессенджере, где были заданы общие вопросы о качестве дорог в городе, показал, что 55% из более чем тысячи респондентов отмечают его существенное ухудшение и лишь 8% считают его удовлетворительным, а один процент — даже отличным.
– Колейность на МКАД уже опасная. И вообще создается впечатление, что асфальт при оттепелях тает, — отметила автовладелица Лара Климова.
– Особенно сильная колея на участке от Боровского до Калужского шоссе, уточнила другая участница опроса Мила Белая. Также есть проблемы на участках МКАД с 68 по 72 км в обе стороны, в районе Белой дачи, от Рублевского до Волоколамского шоссе, в районе Лосиного острова.
Но хуже всего дело обстоит на Третьем транспортном кольце, где риск «убить» подвеску подстерегает автомобилистов буквально повсюду. Особо опасным в плане ям и неровностей большинство респондентов признали участок, проходящий через Москва-реку в районе станции метро «Тульская», эстакаду от Шоссе Энтузиастов до Нижегородской улицы, от Савеловской эстакады до съезда на Кутузовский проспект, весь участок от Автозаводского моста до Чурской эстакады, съезд с Севастопольского проспекта, участок от улицы Шереметьевской в сторону Дмитровского шоссе.
Не многим лучше ситуация на городских набережных. На Пречистинской, Новикова-Прибоя, набережной Яузы от Устьинского моста до Электрозаводской — выбоины и сильная колейность, разрушения асфальта вокруг термошвов. Отдельно водители отметили наличие колеи в тоннеле на Ленинградском проспекте, ямы и колейность на съезде с Ярославского шоссе на Северо-Восточную хорду, Огородном проезде, Проспекте Мира, Вадковском и Ростокинском проездах, улице Сивцев Вражек. Не лучше на выезде из города — здесь в антирейтинг попали Новая Рига и съезд в Химки с Ленинградского шоссе, районы Северное и Южное Бутово.
– Одна из основным проблем кроется в системе гидроизоляции с защитным слоем из железобетона, которая используется не на всех, но на ряде дорог в городе, — считает координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Под воздействием морозов и перепадов температур этот защитный слой давно потерял свои несущие свойства и превратился в «труху». Ничего удивительного, что на этой «трухе» асфальт просто не держится и через пару месяцев после укладки начинает разрушаться. Поэтому с технической точки зрения очевидно, что тут нужно изменять методики работы с защитным слоем, а также, наконец, все-таки начать рассматривать вопрос о необходимости введения персональной ответственности лиц и организаций, в чьем ведении находятся участки дорог, содержащихся в ненадлежащем состоянии…
Пока же, учитывая текущее состояние дорожного покрытия в Москве, налицо у нас только безответственное отношение и явный брак в работе дорожных служб. То есть стабильность и сохранение печальных традиций — дороги в России, как исторически сложилось, вместо аcфальта по-прежнему покрываются в основном матом.