Власти создали telegram-канал для доносов на неправильную парковку

В Telegram — новый чат-бот под названием «Свободный доступ». Он организован московской Госинспекцией по недвижимости, куда любой желающий может слать свои жалобы и обращения.

— У москвичей появился еще один простой и удобный способ борьбы с нелегальными парковками и захватом городских территорий, — считает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Сообщается, что в чат-боте с жалобщиками будет общаться «виртуальный инспектор по недвижимости», который фиксирует суть обращений и контактные данные их авторов.

– В течение трех дней специалисты проверят обращение. Если оно подтвердится, совместно с префектурой округа примут меры по восстановлению свободного доступа, освобождению территории, — пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.