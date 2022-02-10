Как мошенники «впаривают» водителям бесплатные проезды по платным дорогам

Платных дорог в России становится все больше, а денег у населения — все меньше. Поэтому ничего необычного нет в том, что автомобилисты изыскивают способы минимизировать траты из своего бюджета. Активизировались и мошенники, предлагающие «вкусные» условия для долгосрочного проезда по «платникам». Причем настолько масштабно, что забеспокоился даже сам «Автодор», обративший на «развод» внимание правоохранителей. Но сначала о самой схеме обмана.
Итак, злоумышленники предлагают скупым, которые потом заплатят сильно больше, чем дважды, приобрести безлимитный транспондер. Причем за символическую сумму в дешевеющих российских рублях. Устройство якобы позволит ближайшие пару лет ездить по «платникам» абсолютно бесплатно. Транспондер привязан к фиктивному счету, на котором имеется некоторое количество денежных средств, которые заранее туда положили аферисты. Понятное дело — их сильно меньше той суммы, что клиент отдаст за покупку волшебного устройства.
Средства в обычном режиме списываются при проезде через турникеты. Но спустя несколько таких проездов отнюдь не резиновые деньги, естественно, заканчиваются. И дальнейшая поездка по платной трассе становится невозможной. Узнать о наличии средств на счете нельзя, так как личный кабинет в фейковом аккаунте попросту не отображается.
Что в итоге? Водитель обращается в «автодоровский» пункт, где ему сообщают об отрицательном балансе. Причем, как не трудно догадаться, пополнить его не представляется возможным. Разумеется, не получится найти и продавца, ведь мошенники постоянно меняют контакты и способы связи.
Хуже, что доверчивые автовладельцы не могут обратиться и к правоохранительным органам. Нет, конечно, могут, но помощи вряд ли дождутся. А что вы хотели? В желаниях сэкономить водители самолично переводят за сомнительную услугу деньги незнакомцам. Более того: сознательно идут на «обман системы». Поэтому в полиции вопросы могут задать и им.
Портал «АвтоВзгляд» предупреждает: так называемых безлимитных транспондеров на все платные магистрали в стране не существует! Как, впрочем, и покупка хитровыдуманного гаджета у обманщиков не предполагает никаких договорных обязательств со стороны компании «Автодор-Платные Дороги», официально взимающей деньги за езду по платным участкам трасс.