Мошенники придумали новейший способ обмана автовладельцев под видом техосмотра

Жулики через интернет начали заманивать доверчивых автовладельцев на специально созданные сайты, предлагая им пройти обязательный техосмотр по некой упрощенной схеме. Через соцсети автомобилистам предлагают пройти «онлайн-техосмотр» машины, без поездки на пункт ПГТО. Сомневающихся в легальности и самой возможности прохождения ТО таким образом убеждают ссылками на несуществующие нормативные акты, якобы подтверждающие законность «онлайн-техосмотра».

Того, кто клюнул на такой «развод», отправляют на фишинговый сайт. На нем требуется ввести данные водителя и информацию о машине. После этого жертве предлагается оплатить «услугу». Пройдя все этапы «онлайн-техосмотра», автовладелец отдает в распоряжение злоумышленников и свои деньги, и платежную информацию, и свои персональные данные. «Онлайн-техосмотра» не существует в природе, пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов по информационной безопасности и рекомендации Банка России.