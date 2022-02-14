Назван новый наглый способ обмана покупателей автодилерами

Новая «схема» сравнительно честного отъема денег у потенциальных покупателей за несуществующую услугу стала известна, благодаря истории из жизни, выложенной гражданкой Натальей Листвиной в соцсетях.
По ее словам, неприятности у нее начались в результате общения с сотрудниками автосалона «Арманд», расположенного в Москве по адресу Гостиничный проезд, дом 10а, строение 1. Там Наталья собиралась приобрести новенький кроссовер Kia Seltos. Прибыв в дилерский центр, она заинтересовалась автомобилем, имеющимся в наличии. Машина находилась на открытой парковке, полностью засыпанная снегом.
В процессе общения с менеджером девушка выяснила, что просто так взять и осмотреть приглянувшийся ей экземпляро невозможно. Чтобы открыть доступ к нему нужно… заплатить 5000 ₽, — тогда машину «зарезервируют» за ней. Недолго думая, Наталья отнесла пять тысяч кровных в кассу автосалона, получив на руки чек, в котором помимо суммы был указан еще и VIN-номер авто. Никаких договоров и других документов она при этом не подписывала. Далее дама договорилась с менеджером, что автомобиль подготовят к осмотру 11 февраля 2022 года. В назначенный день женщина обнаружила, что вся подготовка машины свелась к очистке кузова от снега.
Параллельно выяснилось, что конкретно этот Seltos числится забронированным еще за кем-то. Просто авто «забыли снять с залога» — объяснили сотрудники «Арманда». И пообещали исправить свою оплошность. Наталья подумала-подумала, и благоразумно решила от приобретения столь сомнительного автомобиля отказаться. О чем 12 февраля сообщила лично работникам дилерского центра и попросила вернуть 5000 рублей «залога».
Деньги, по ее словам, ей не отдали, сославшись на некий договор, который она якобы подписывала перед тем, как внести 5000 в кассу. Хотя, повторимся, Наталья утверждает, что никаких договоров не подписывала. Сюрреализма ситуации добавляет, по ее словам, тот факт, что теперь менеджеры автосалона обещают вернуть ей злосчастные 5000 рублей, только (внимание!) если девушка предварительно подпишет какой-то договор и согласие на что-то там… В противном случае Наталье было предложено идти в суд. Видимо, в расчете на то, что гражданка не станет связываться с судами из-за нескольких тысяч.
Понятно, что о правоте той или иной стороны в этой неприглядной истории мало что можно утверждать со 100-процентной уверенностью. Слишком мало в ней документов и слишком много словесных описаний. Но все равно, как-то больше верится в версию, изложенную именно покупательницей. Особенно на фоне объективно имеющего место дефицита «живых» машин в автосалонах и ставшего из-за этого уже притчей во языцех наглого выкручивания рук клиентам автодилеров.