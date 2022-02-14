Назван новый наглый способ обмана покупателей автодилерами

Параллельно выяснилось, что конкретно этот Seltos числится забронированным еще за кем-то. Просто авто «забыли снять с залога» — объяснили сотрудники «Арманда». И пообещали исправить свою оплошность. Наталья подумала-подумала, и благоразумно решила от приобретения столь сомнительного автомобиля отказаться. О чем 12 февраля сообщила лично работникам дилерского центра и попросила вернуть 5000 рублей «залога».

Деньги, по ее словам, ей не отдали, сославшись на некий договор, который она якобы подписывала перед тем, как внести 5000 в кассу. Хотя, повторимся, Наталья утверждает, что никаких договоров не подписывала. Сюрреализма ситуации добавляет, по ее словам, тот факт, что теперь менеджеры автосалона обещают вернуть ей злосчастные 5000 рублей, только (внимание!) если девушка предварительно подпишет какой-то договор и согласие на что-то там… В противном случае Наталье было предложено идти в суд. Видимо, в расчете на то, что гражданка не станет связываться с судами из-за нескольких тысяч.

Понятно, что о правоте той или иной стороны в этой неприглядной истории мало что можно утверждать со 100-процентной уверенностью. Слишком мало в ней документов и слишком много словесных описаний. Но все равно, как-то больше верится в версию, изложенную именно покупательницей. Особенно на фоне объективно имеющего место дефицита «живых» машин в автосалонах и ставшего из-за этого уже притчей во языцех наглого выкручивания рук клиентам автодилеров.