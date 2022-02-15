Грузовики «Конвоя свободы» получили поддержку кавалерии всего мира

Сначала появился одинокий ковбой с флагом, и это казалось элементом фестиваля, на который в Канаде похож всякий протест. Но затем появился десяток ковбоев, потом сотня, за ними несколько сотен. Они неспешным шагом, рассредоточившись во всю ширь, двигались по дорогам, обочинам, полям в Оттаву. Конники вошли в город и примкнули к 'Конвою свободы, радостно перемешавшись с грузовиками, людьми, плакатами, шариками, хоккеистами, добавив ярких красок и без того очень пестрому протесту.
А затем случилось самое неожиданное. Началась поддержка конников всего мира. Первыми на подмогу поехали ковбои США. Даже из теплых штатов, не знающих снега и мороза. Многие взяли по два флага: американский и канадский и так же неторопливо пошли в Канаду. Те, кто не пошел, выложили свои фотографии со словами поддержки.
Волна восхищения и понимания мгновенно перекинулась через океан и люди в других странах стали искать самые выразительные способы обозначить свое доброе отношение к 'Конвою с’вободы, канадским ковбоям и ковидным ограничениям. И тут кроется впечатляющая особенность.
Дело в том, что европейская школа верховой езды кардинально отличается от американской. Управление лошадью, ее выездка, посадка всадника, работа поводом, команды, исполнение и контроль отличаются сильнее, чем автомобили с правым и левым рулем. Различия европейских и американских способов управления лошадью непохожи на 100%. Все другое. И одна и та же команда означает совсем иное.
Но американская (канадская, мексиканская) школа заимствована у испанцев. Хотя сами испанцы поступили осмотрительнее: у них часть лошадей и всадников выучены по собственной автокефальной системе, а часть по европейской, понятной немцу, французу, русскому, англичанину и пр. Соответственно отличается и снаряжение. У нас и у них совсем иные седла и уздечки.
Всадники Европы, поддерживающие «Конвой свободы», насколько смогли, поседлали своих лошадей американскими седлами, надели американские уздечки и сели, насколько смогли, на американскую посадку. После чего отправили фотографии на тематические сайты поддержки. Это почти так же, как если бы мы для поддержки гастрономических пристрастий китайцев в знак солидарности начали есть не ложкой, а палочками.
Но одно дело — палочки, продающиеся на каждом углу, и другое — добыть в Европе ковбойскую сбрую, седло и все это надеть на неподготовленную к Америке лошадь. Для лошадников это близко к подвигу. И весьма существенно во всех отношениях.
Канадские ковбои получили подобную поддержку конников Голландии, Бельгии, Германии, Австрии, Франции, Норвегии, Украины, Венгрии, Японии, Испании, Хорватии, Македонии, Болгарии, но примечательнее всех выступили поляки, среди которых нашелся один всадник в доспехах времен тяжелой, закованной в доспехи кавалерии.