Грузовики «Конвоя свободы» получили поддержку кавалерии всего мира

Сначала появился одинокий ковбой с флагом, и это казалось элементом фестиваля, на который в Канаде похож всякий протест. Но затем появился десяток ковбоев, потом сотня, за ними несколько сотен. Они неспешным шагом, рассредоточившись во всю ширь, двигались по дорогам, обочинам, полям в Оттаву. Конники вошли в город и примкнули к 'Конвою свободы, радостно перемешавшись с грузовиками, людьми, плакатами, шариками, хоккеистами, добавив ярких красок и без того очень пестрому протесту.

А затем случилось самое неожиданное. Началась поддержка конников всего мира. Первыми на подмогу поехали ковбои США. Даже из теплых штатов, не знающих снега и мороза. Многие взяли по два флага: американский и канадский и так же неторопливо пошли в Канаду. Те, кто не пошел, выложили свои фотографии со словами поддержки.

Волна восхищения и понимания мгновенно перекинулась через океан и люди в других странах стали искать самые выразительные способы обозначить свое доброе отношение к 'Конвою с’вободы, канадским ковбоям и ковидным ограничениям. И тут кроется впечатляющая особенность.