Какие запчасти россиянам скоро запретят выбрасывать на помойку

Фото: rweek.ru.
В России с 1 марта вступают в силу особые требования при обращении с шестью группами отходов. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, чем очередной этап «мусорной реформы» будет грозить именно автомобилистам.
Алексей Кованов

Итак, с наступлением календарной весны в мусорные контейнеры будет нельзя выбрасывать 182 вида товаров, включая автомобильные шины и аккумуляторы. Такие отходы надо сдавать в пункты сбора, мусорным операторам или — в магазины для переработки.

За нарушение этих требований гражданам придется заплатить от 1000 до 2000 рублей штрафа, а за повторное нарушение — уже от 2000 до 3000. Для организаций установлены поистине драконовские наказания, а точнее, минимум 100-тысячный штраф.

По большому счету, с утилизацией компонентов в России дело обстоит хорошо. Во всяком случае, наши автомобилисты привыкли сдавать АКБ в магазины запачстей (за это дают деньги или скидки), а шины — оставлять в шиномонтажных мастерских.

Фото: delmex.ru.

Поэтому больше всего эксперты опасаются того, что «Федеральный экологический оператор» просто не успеет выстроить необходимую инфраструктуру до начала марта. В итоге, компании и частники банально начнут выбрасывать старые аккумуляторы на свалки.

Это, в свою очередь, может привести к перебоям в поставках отечественного свинца на аккумуляторные заводы. И тогда весной цены на автомобильные батареи рванут вверх… Поэтому приобрести новую батарею взамен «уставшей» есть смысл прямо сейчас.

ремонт, запчасти, скандал
21 февраля 2022
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