Какие запчасти россиянам скоро запретят выбрасывать на помойку

Итак, с наступлением календарной весны в мусорные контейнеры будет нельзя выбрасывать 182 вида товаров, включая автомобильные шины и аккумуляторы. Такие отходы надо сдавать в пункты сбора, мусорным операторам или — в магазины для переработки.

За нарушение этих требований гражданам придется заплатить от 1000 до 2000 рублей штрафа, а за повторное нарушение — уже от 2000 до 3000. Для организаций установлены поистине драконовские наказания, а точнее, минимум 100-тысячный штраф.

По большому счету, с утилизацией компонентов в России дело обстоит хорошо. Во всяком случае, наши автомобилисты привыкли сдавать АКБ в магазины запачстей (за это дают деньги или скидки), а шины — оставлять в шиномонтажных мастерских.