Приложение «Парковки Москвы» изменило название на «Парковки России»

Пользователи приложения теперь смогут найти в нем свободные места и посмотреть тарифы уличных парковок Санкт-Петербурга. Есть возможность оплатить или продлить парковку, а также исправить ошибки после оплаты. Новая версия сервиса уже доступна в самых популярных магазинах приложений — AppStore, Google Play и App Gallery.

Ранее стало известно, что возможность оплатить парковку появилась и в приложении «Метро Москвы». Это должно помочь пассажирам метро, которые иногда используются личным автомобилем, сэкономить свое время.