Украинский завод Skoda превратился в центр для беженцев

По предварительным подсчетам, количество беженцев, что перебрались на запад Украины, включая Закарпатскую область, уже достигло 50 000 человек и постоянно увеличивается. Какой процент от этого количества принял конкретно «Еврокар», не сообщается.

Известно лишь, что предприятие сейчас составляет перечень первоочередных потребностей: это финансовая помощь, предметы первой необходимости, лекарства и тому подобное.

Между тем, эхо конфликта на Украине неожиданно и болезненно аукнулось для целого перечня предприятий ведущих европейских автопроизводителей, сообщает портал «АвтоВзгляд».