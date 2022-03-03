Украинский конфликт: что будет с тарифами на такси и каршеринг

За последние годы российские операторы каршеринга сильно преуспели — автомобилей, сдающихся в краткосрочную аренду, стало действительно много. Как, впрочем, и клиентов, не брезгующих «общими» машинами. Не испытывал серьезных трудностей и рынок такси, ведь спрос на «шашечки» стабильный. Но, кажется, в обозримом будущем все может измениться: и тем, и другим придется переписать цены, что наверняка повлечет за собой отток пользователей.

— Такси и каршеринг являются для кого-то альтернативой личному транспорту, но проблема в том, что их тоже нужно обслуживать. А поскольку и запчасти, и сервисные услуги дорожают, стоимость поездок неизбежно вырастет, и они уже не будут казаться столь же выгодной заменой, — предположил на пресс-конференции газеты «Московский Комсомолец» и портала «АвтоВзгляд» директор департамента по работе с ключевыми клиентами сервиса «Автокод» Николай Друкман.

А вот основатель компании Fresh Auto и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Денис Мигаль с ним не согласен. По его мнению, операторы каршеринга и таксопарки уже давно научились ремонтировать автомобили самостоятельно — то есть они знают, где это сделать подешевле, и вряд ли сложившая ситуация сильно по ним ударит. Следовательно, если тарифы и подрастут, то не так ощутимо.