Из-за украинского конфликта цены на автозапчасти выросли в два раза

В ходе пресс-конференции газеты «Московский Комсомолец» и портала «АвтоВзгляд», посвященной проблемам автопрома, которые спровоцировал украинский конфликт, директор автосервиса «Автосвита» Мария Посеницкая сообщила, что снижение покупательского спроса на автозапчасти уже наблюдается. Но стремительно растущие цены — не единственная проблема, есть и другая: на горизонте замаячил дефицит.

— Дефицит мы ощутим не сразу. Во-первых, на складах еще есть запас, а во-вторых, у России пока не испортились отношения с Китаем. Да, запчасти из КНР бывают разные: есть хорошая продукция, близкая по качеству к оригиналам, а есть детали, сделанные практически на коленке. Из альтернатив останутся «разборки», они будут процветать — причем, вероятно, даже криминальные, — прогнозирует дальнейшее развитие событий г-жа Посеницкая.

Она также отметила, что существует большая вероятно того, что продавцы запчастей начнут искать новые пути. Например, заказывать оригинальные запчасти через дружественные страны, которые, вроде как, сохраняют нейтралитет — скажем, Армению или Сербию.

Пока же наверняка ясно одно: цены на детали и расходники продолжат расти. Так что тем, кому необходимо в это непростое время обслужить автомобиль, имеет смысл поторопиться.