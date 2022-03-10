У белорусских дальнобойщиков на Украине отобрали фуры

- Как только наши водители ушли, за рули грузовиков сели другие люди, фуры стали уезжать вглубь Украины, — рассказал порталу «АвтоГродно» один из дальнобойщиков, лишившихся техники.

Во многих наших машинах были установлены навигационные системы, благодаря которым водители узнали, что их фуры остановились на совершенно разных парковках по всей Украине. По прибытии на место стоянки связь, как правило, терялась: проще говоря, с этого момента телематика была отключена.

Водители сходятся во мнении, что это не конфискация, ведь им не выдали никаких документов. Есть мысль, что тягачи и полуприцепы банально продали, а все дни, что автопоезда стояли перед границей, на них искали покупателей.

Скорее всего, в будущем грузовики легализуют, и они продолжат работу на новых хозяев. При этом владельцы грузовиков обратились в правоохранительные органы, но внятных комментариев, как себя поведет Интерпол, нет.

Между тем, на форумах, где общаются водители и перевозчики, появились тревожные сообщения: после начала военной операции на Украине дальнобойщикам с белорусскими и российскими номерами стало гораздо труднее выполнять свою работу.