КамАЗ начал выпускать простые «железные» грузовики

Фото производителя.
Это было вполне ожидаемо: российский КамАЗ вынужден приостановить сборку семейств K4 и K5, что оснащались кабинами от Mercedes-Benz Axor и Mercedes-Benz Actros. И в ближайшее время главной продукцией автогиганта станут простые «железные» грузовики серии К3.
Алексей Кованов

В Набережных Челнах поколением К3 принято называть модернизированные машины образца 1976 года — то есть обычные классические КамАЗы. В последние годы камазовская «классика» активно обрастала импортными компонентами, примерив дизельные двигатели Cummins, коробки передач ZF и топливную аппаратуру Bosch… Но теперь под давлением западных санкций завод вынужден переходить на узлы и агрегаты «позднесоветского образца».

Как уверяют «Известия» со ссылкой на собственные источники внутри компании, грузовики снова оснащаются собственными турбодизелями V8, отечественной топливной аппаратурой и механическими коробками передач КамАЗ.

Что будет дальше, не берется предсказать никто. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», на российских автозаводах сейчас проходят ежедневные «антисанкционные» совещания: отделы закупок, инженеры и руководство уточняют, от каких компонентов придется отказаться (не по своей, разумеется, воле), а главное — где искать замену недостающей номенклатуры.

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9 марта 2022
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