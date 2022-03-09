КамАЗ начал выпускать простые «железные» грузовики

В Набережных Челнах поколением К3 принято называть модернизированные машины образца 1976 года — то есть обычные классические КамАЗы. В последние годы камазовская «классика» активно обрастала импортными компонентами, примерив дизельные двигатели Cummins, коробки передач ZF и топливную аппаратуру Bosch… Но теперь под давлением западных санкций завод вынужден переходить на узлы и агрегаты «позднесоветского образца».

Как уверяют «Известия» со ссылкой на собственные источники внутри компании, грузовики снова оснащаются собственными турбодизелями V8, отечественной топливной аппаратурой и механическими коробками передач КамАЗ.

Что будет дальше, не берется предсказать никто. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», на российских автозаводах сейчас проходят ежедневные «антисанкционные» совещания: отделы закупок, инженеры и руководство уточняют, от каких компонентов придется отказаться (не по своей, разумеется, воле), а главное — где искать замену недостающей номенклатуры.