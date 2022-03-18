Россияне бросились скупать импортные летние шины

Всенародный «хапун» оказался настолько грандиозным, что ему удивились даже шинники из компании Nokian. И хотя финны остаются на российском рынке (и даже не планируют останавливать свой российский завод), запасливые соотечественники все равно решили закупиться покрышками.

- По сравнению с 2021 годом спрос на летние шины на собственных маркетплейсах компании значительно увеличился, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители Nokian.

Если с 1 по 15 марта 2021 года доля летних шин в заказах на собственных маркетплейсах Nokian составляла 37%, то сейчас доля «лета» в заказах увеличилась до 74%.

И вообще, этой весной наши граждане уже в марте начали обращать внимание на шины и услуги по шиномонтажу. Все дело в том, что заводы по производству покрышек начали массово закрываться, а это грозит обернуться дефицитом резины.

О том, во сколько теперь обойдется «переобувка» автомобиля к лету, выяснил портал «АвтоВзгляд».