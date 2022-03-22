В Нижегородской области массово сгорели бензовозы

Фото: static.ngs.ru.
В Нижегородской области семь цистерн, наполненных топливом, вспыхнули на территории частной нефтебазы, расположенной в промышленной зоне города Кстово. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности этого происшествия.
Алексей Кованов

Возгорание произошло на предприятии «Лукойл-Центрнефтепродукт». Как сообщают нижегородские СМИ, первоначально при заправке дизельным топливом загорелся один автопоезд, но затем пламя быстро перекинулось на шесть других грузовиков.

Пожарным удалось достаточно оперативно удалось потушить огонь. В процессе тушения руководитель повысил ранг пожара со второго до третьего, а к месту пожара пришлось стянуть 80 человек и 22 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Однако, учитывая, что небо над нефтебазой быстро заволокло черным едким дымом, в региональном Роспотребнадзоре приняли решение взять пробы воздуха в жилых районах Кстово.

бензин, дизельное топливо, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики, скандал
22 марта 2022
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