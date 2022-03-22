В Нижегородской области массово сгорели бензовозы

Возгорание произошло на предприятии «Лукойл-Центрнефтепродукт». Как сообщают нижегородские СМИ, первоначально при заправке дизельным топливом загорелся один автопоезд, но затем пламя быстро перекинулось на шесть других грузовиков.

Пожарным удалось достаточно оперативно удалось потушить огонь. В процессе тушения руководитель повысил ранг пожара со второго до третьего, а к месту пожара пришлось стянуть 80 человек и 22 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Однако, учитывая, что небо над нефтебазой быстро заволокло черным едким дымом, в региональном Роспотребнадзоре приняли решение взять пробы воздуха в жилых районах Кстово.