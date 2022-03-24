Латвийские водители устроили забастовку из-за блокировки «Яндекс.Такси»

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Таксисты возмутились решением автотранспортной дирекции Латвии заблокировать мобильное приложение Yandex.Go и аннулировать регистрацию «Яндекс.Такси» в стране. Санкционные меры в отношении российского агрегатора пассажирских перевозок вызвали бурю протестов среди водителей, которые попросту отказываются работать.
Лика Затворная

Таксисты уже направили коллективное обращение в автотранспортную дирекцию Латвии с просьбой не «замораживать» деятельность сервиса «Яндекс.Такси». В противном случае в сегменте пассажирских перевозок останется единственный крупный игрок с незамысловатым названием Bolt, который фактически окажется монополистом на рынке.

Иными словами, это отразится, как на самих водителях, так и на клиентах, ибо рост цен тарифов и комиссии, а также ужесточение требований к работе — неминуемы. А значит, что трудиться на поприще таксиста станет банально невыгодно.

Напомним, что в России о решении прекратить свою деятельность объявил популярный сервис такси «Ситимобил», фактически лишив «Яндекс.Такси» конкуренции.

кризис, такси, украина, санкции
24 марта 2022
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