В России стало почти невозможно получить автокредит

До этого антирекордным считался «карантинный» апрель 2020 года, когда банки одобряли лишь 26% заявок. Но сейчас ситуация оказалась намного хуже — уровень одобрения упал до 10%: проще говоря, из 10 отправленных на рассмотрение заявок с положительным ответом возвращается только одна. Таковы данные, собранные с 1 по 15 марта Национальным бюро кредитных историй (НКБИ).

Причины массовых отказов совершенно очевидны: машины сильно подорожали, а потому банки стали гораздо более вдумчиво проверять платежеспособность потенциальных заемщиков. Но это, скажем так, «официальная версия».

Работники банковского рассказали порталу «АвтоВзгляд», что многие финансовые организации фактически приостановили выдачу кредитов. То есть заявки от потенциальных заемщиков формально принимаются, но всем без разбора оформляются отказы.

А пока одни пытаются найти деньги на покупку автомобиля, другие ищут варианты, как выплачивать уже взятый кредит в новой реальности, когда из-за антироссийских санкций они полностью или частично потеряли доход. Проблема серьезная, но, к счастью, решаемая. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».