Зачем коммунальная техника будет считывать номера всех встречных машин

По официальной версии, которую приводит «Коммерсантъ», главной целью установки нового оборудования будет выявление угнанных автомобилей в потоке машин. А вот за нарушениями Правил дорожного движения камеры якобы следить не смогут.

Впрочем, учитывая, что продвинутые комплексы вдобавок обучены анализировать дорожные знаки и распознавать лица пешеходов, это лишь вопрос времени, когда полимоечные и уборочные автомобили начнут фикстровать неправильную паркопку и другие проступки водителей…

Еще один «пилотный проект», который задумали чиновники московской мэрии, также касается использования тотального контроля за горожанами через видеокамеры. Теперь очередь дошла до оформления аварий, сообщает портал «АвтоВзгляд».