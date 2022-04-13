Больше двух тысяч российских дальнобойщиков не могут выехать из Литвы

Как сообщают европейские СМИ, на пограничных пунктах между Литвой и Белоруссией сейчас скопились километровые очереди из грузовиков. По предварительным прикидкам, по ту сторону литовской границы застряли 2500 тягачей.

Сейчас именно Литва стала основным направлением перевозки грузов из ЕС в сторону России, Белоруссии и Казахстана. Поэтому таможенники банально не успевают пропускать такой поток дальнобойщиков через границу!

Добавим, что для российских и белорусских перевозчиков 16 апреля назначено датой последней отправки грузов. Однако Таможенный департамент Литвы рассматривает возможность выезда грузовиков, ожидающих на границе, и по истечении этого срока.

И продолжая «грузовую» тему. И Volvo, и Caterpillar временно остановили поставку техники и запчастей на российский рынок. Однако их сочлененные карьерные самосвалы активно используются на стройках по всей стране! Как выяснил портал «АвтоВзгляд», подмосковный завод «Тонар» решил предложить строителям и перевозчикам свой «карьерник».