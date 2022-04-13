Санкции не смогли заставить автомобилистов России пересесть на общественный транспорт

Шок от бурной череды событий в экономике и политической жизни, который пережили многие россияне после начала военной спецоперации на Украине, потихоньку отступил. Поначалу всех автовладельцев страны сильно поражало молниеносное и гигантское подорожание всего и вся автомобильного. Мысль, что пустячный ремонт бампера твоего авто может вылиться в финансовый эквивалент месячной зарплаты квалифицированного специалиста, или что на парковке возле твоей «хрущевки» вдруг в одночасье стало не протолкнуться от машин стоимостью по 10 млн. рублей и больше, уверенности на дороге не добавляет.
Чуть какая авария с твоим участием, и либо ты никогда уже не сможешь починить свою машину (на ОСАГО теперь нет никакой надежды), либо ни в жизни не расплатишься за ремонт чужого ТС. В таких условиях большинство автоэкспертов принялись советовать российским автомобилистам по возможности минимизировать поездки на своих авто, чтобы максимально снизить риск попадания в ДТП. Вместо личной машины многие из них призывают сограждан пересесть на общественный транспорт.
Услышали ли их разумные советы российские автовладельцы? Получить ответ на этот вопрос портал «АвтоВзгляд» решил с помощью собственного социологического исследования. Мы решили узнать: пересядут ли наши читатели на общественный транспорт из-за дефицита и резкого подорожания автозапчастей? Оказалось, что вариант ответа «буду ездить на автомобиле до последней возможности» выбрала самая внушительная часть ответивших — 41% (1489 человек). А за «езду на своем авто очень редко и аккуратно» отдали голоса 39% респондентов (1443 опрошенных).
Таким образом, продолжать пользоваться своей машиной, хоть и превращающейся из средства передвижения в роскошь, намерены в общей сложности 80% автомобилистов России! На таком фоне 13% (484 проголосовавших), решивших пересесть на общественный транспорт, и 7% (257 человек) вообще прекративших ездить куда-либо, выглядят как беспросветное меньшинство.
Цифры, обозначившие текущее умонастроение российского автомобилиста впечатляют. Привычка к машине пока перевешивает рациональный голос разума. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, что последствия западных санкций через несколько месяцев все-таки изменят в целом оптимистичный настрой в головах автомобилистов России.