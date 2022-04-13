Санкции не смогли заставить автомобилистов России пересесть на общественный транспорт

Шок от бурной череды событий в экономике и политической жизни, который пережили многие россияне после начала военной спецоперации на Украине, потихоньку отступил. Поначалу всех автовладельцев страны сильно поражало молниеносное и гигантское подорожание всего и вся автомобильного. Мысль, что пустячный ремонт бампера твоего авто может вылиться в финансовый эквивалент месячной зарплаты квалифицированного специалиста, или что на парковке возле твоей «хрущевки» вдруг в одночасье стало не протолкнуться от машин стоимостью по 10 млн. рублей и больше, уверенности на дороге не добавляет.

Чуть какая авария с твоим участием, и либо ты никогда уже не сможешь починить свою машину (на ОСАГО теперь нет никакой надежды), либо ни в жизни не расплатишься за ремонт чужого ТС. В таких условиях большинство автоэкспертов принялись советовать российским автомобилистам по возможности минимизировать поездки на своих авто, чтобы максимально снизить риск попадания в ДТП. Вместо личной машины многие из них призывают сограждан пересесть на общественный транспорт.