Россияне перестали покупать автомобили в кредит

Понятное дело, что главной причиной спада на рынке автокредитования стала ключевая ставка, возросшая до 20%. Разумеется, в условиях спроса банки начнут снижать проценты. Да что там: уже ставка ЦБ упала до 17%. Дальше — меньше.

Кроме того, банковские учреждения повысили требования к клиентам, так как в виду тотального кризиса многие заемщики рискуют остаться без работы и денег. Свою роль, естественно, сыграло и подорожание автомобилей на фоне дефицита.

В общем, машина стала для нас роскошью, а не средством передвижения даже раньше, чем мы могли себе это представить.