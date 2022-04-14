Россияне перестали покупать автомобили в кредит

Фото: АвтоВзгляд
Ожидаемо рынок кредитования не медленно, а верно умирает. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в феврале 2022 года россияне оформили без малого 72 000 автокредитов, а в марте было выдано немногим больше 16 000 займов. Таким образом, падение составило 77,4%. А по отношению к минувшему году — 82,2%.
Лика Затворная

Понятное дело, что главной причиной спада на рынке автокредитования стала ключевая ставка, возросшая до 20%. Разумеется, в условиях спроса банки начнут снижать проценты. Да что там: уже ставка ЦБ упала до 17%. Дальше — меньше.

Кроме того, банковские учреждения повысили требования к клиентам, так как в виду тотального кризиса многие заемщики рискуют остаться без работы и денег. Свою роль, естественно, сыграло и подорожание автомобилей на фоне дефицита.

В общем, машина стала для нас роскошью, а не средством передвижения даже раньше, чем мы могли себе это представить.

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14 апреля 2022
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